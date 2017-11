Pub

A partir de dia 21, vai ser possível realizar uma transferência de dinheiro em 10 segundos. E de borla. Para já, só em nove países, mas a iniciativa será alargada a todos até novembro de 2018

Transferir dinheiro quase em tempo real entre os diferentes países europeus vai ser uma realidade já a partir de terça-feira, dia 21. E grátis. Para já, as operações vão ser limitadas a um máximo de 15 000 euros e só em nove países - Espanha, Alemanha, Itália, Áustria, Estónia, Letónia, Holanda, Finlândia e Lituânia -, mas o objetivo é alargar esta plataforma até novembro de 2018 a todos os 31 países e bancos europeus dentro da Zona Única de Pagos em Euros (SEPA).

Um ano antes da data prevista, o Banco Central Europeu (BCE) vai arrancar com o sistema TIPS (target instant payment settlement) para melhorar as transferências bancárias entre os diferentes países. A promessa é de que o dinheiro passará a estar disponível na conta de qualquer pessoa ou empresa em apenas 10 ou 20 segundos; hoje, uma transferência bancária demora, em média, 24 horas e, em alguns casos, se a ordem for dada pouco antes de um fim de semana, pode chegar a demorar até quatro dias.

O TIPS permitirá aos cidadãos e às empresas efetuar pagamentos através do seu banco, em qualquer ponto da área do euro numa questão de segundos, contribuindo para aprofundar a integração da área do euro, explica o BCE.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O sistema evita os intermediários - o dinheiro para cobrir as operações sairá diretamente de um fundo que as entidades do sistema bancário europeu que aderirem terão depositado previamente. E estará disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano.

O êxito desta verdadeira autoestrada dos pagamentos vai depender do número de entidades financeiras que aderirem à plataforma. A adesão a este novo esquema de pagos é opcional e não obrigatória. As entidades financeiras poderão mesmo escolher se querem aderir apenas como recetores ou também como emissores. Mas o Conselho Europeu de Pagamentos, o foro de discussão das diversas ferramentas de pagamentos existentes, responsável por operações superiores a 39 mil milhões de euros só na Europa, apelou já a todos os bancos para aderirem à iniciativa.

Até agora, há um total de 585 bancos de nove países da Europa que aderiram a estas transações expresso. Quase todos os bancos espanhóis, por exemplo, já se juntaram ao programa, incluindo as cooperativas de crédito, enquanto na Alemanha a incorporação dos bancos irá decorrer gradualmente até julho de 2018. Não foi possível saber quando irão os bancos portugueses integrar este novo serviço de liquidação de pagamentos imediatos. Mas o objetivo é que em novembro de 2018 todos os países e bancos que fazem parte da SEPA estejam integrados nesta nova plataforma. Da SEPA fazem parte, além dos 28 países da União Europeia, a Islândia, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, Noruega e Suíça. Fica por saber o que irá acontecer com o Reino Unido depois do brexit.

Para já, a grande dificuldade, sobretudo para as empresas, é que estas transferências instantâneas terão um limite máximo de apenas 15 mil euros por operação. A boa notícia é que estes pagamentos internacionais - que inicialmente serão gratuitos - terão um preço máximo para os bancos de 0,20 cêntimos por operação, pelo menos durante os dois primeiros anos de funcionamento, pelo que as transferências de dinheiro para outros países europeus deverão ficar bem mais baratas para todos.