Um trabalhador solteiro sem filhos, com o salário médio nacional levou para casa, no ano passado, 73,4% do valor bruto que lhe foi pago. É mais do que em 2017, em que recebeu limpos 72,5% do valor do salário antes de impostos e contribuições para a Segurança Social.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia