Tomás Correia põe banco Montepio a pagar multas da Mutualista

Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, conseguiu aprovar uma iniciativa para que o banco Montepio pague as multas do processos em que a Mutualista estiver envolvida. A decisão foi aprovada em assembleia-geral extraordinária no dia 16 de março de 2018, no mesmo dia em que Carlos Tavares assumiu a presidência executiva da Caixa Económica Montepio Geral (o agora Banco Montepio).

