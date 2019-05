Todos os líderes partidários já votaram

Antes do meio-dia, todos os líderes dos partidos com assento parlamentar tinham votado: Rui Rio foi o último a fazê-lo, enquanto Assunção Cristas foi a mais madrugadora. O denominador comum a todas as intervenções, de António Costa a André Freire, foi a preocupação com a abstenção e o apelo a que os portugueses entendam que as instituições europeias podem parecer distantes, mas tomam decisões que interferem no quotidiano dos portugueses.

