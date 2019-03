TikTok, a geração Z bateu à porta

O vídeo em que Natalie Pluto consegue atingir o seu “truque de sonho” em longboard chegou perto das 55 mil visualizações no Instagram. Foi publicado em janeiro num dia de sol no paredão de Venice, Califórnia, onde parece haver sempre mais gente de skate, longboard, patins ou bicicleta que a andar a pé. No Twitter, o mesmo vídeo teve 822 visualizações e 44 “gostos”. A jovem ‘longboarder’ não colocou o “truque” no YouTube, mas publicou uma versão mais curta numa app relativamente nova, vinda da China, chamada TikTok. A diferença de alcance foi incrível: na app, o vídeo vai com 3,7 milhões de “gostos” e 12,6 mil comentários; aparece no topo da página de tendências da aplicação.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia