The Independente Collective quer hotel no centro histórico do Porto

O The Independente Collective, grupo que explora quatro hostels no país, quer abrir um hotel no centro histórico do Porto, num momento em que o seu primeiro investimento na cidade, o The House of Sandeman Hostel & Suites, em Gaia, completa um ano de operação. “Temos interesse em estar do outro lado do rio [Douro]. Estamos a estudar a possibilidade de abrir um hotel no centro histórico do Porto”, revelou ao Dinheiro Vivo Bernardo d’Eça Leal, um dos acionistas do grupo português.

