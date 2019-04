Têxteis. “O desafio é fazer sustentável a custos controlados”

A sustentabilidade foi um dos temas centrais do primeiro dia da iTechStyle Summit, a cimeira dos têxteis técnicos que, até quinta-feira, reúne no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões cerca de oito centenas de participantes, incluindo oradores de mais de 20 países. O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, cancelou a sua presença, por “motivo de doença”, cabendo a António Amorim e a Braz Costa, respetivamente presidente e diretor-geral do Citeve, assegurar a abertura dos trabalhos.

