No seu livro, Princípios de Finanças Empresariais, dois prestigiados académicos, R. Brealey, da LBS, e S. Myers, do MIT, verificando que o valor bolsista de algumas empresas era persistentemente inferior ao valor de mercado das suas reservas de petróleo, concluíam que mais valia comprar petróleo em Wall Street do que no Texas e deixavam a interrogação: serão as administrações um passivo?

