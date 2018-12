Tem cartão Continente? Já pode aderir à fatura eletrónica

O Governo decidiu acabar com as faturas em papel a partir de janeiro, mas o Continente antecipou-se e tem já o serviço de fatura eletrónica em funcionamento, assumindo-se como o primeiro retalhista alimentar em Portugal a lançar esta funcionalidade que permitirá aos clientes não só "pouparem tempo e fazerem uma gestão integrada das suas compras", mas, também, ajudarem à preservação do ambiente.

