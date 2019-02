Televisões britânicas querem lançar rival à Netflix

A estação de televisão britânica BBC e a ITV – canal de televisão privado no Reino Unido – concluíram a fase das negociações para criar um rival à Netflix. O diretor geral da BBC, Tony Hall, avançou esta quarta-feira, 27 de fevereiro, que o objetivo deste ‘casamento’ entre as duas empresas é lançar o “BritBox”, que vai assim concorrer com a plataforma de streaming norte-americana no Reino Unido. As perspetivas apontam para que a “BritBox” fique disponível já no segundo semestre deste ano.

