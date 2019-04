Tecnológica Glintt procura 300 talentos portugueses

A Glintt – Global Intelligent Technologies, uma multinacional líder em serviços tecnológicos na área da Saúde, pretende reforçar, ao longo deste ano, as suas equipas com mais de 300 novos colaboradores. Neste contexto, e a par da constante aposta em manter uma relação de proximidade com as Universidades, a Glintt lançou esta segunda-feira a 4ª edição da sua Academia. Este programa já contratou 250 recém-licenciados e mestres, na totalidade das suas edições.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia