Tecnologia: Profissionais de topo podem ganhar até 95 mil por ano

É um segredo mal escondido. Em Portugal, as empresas têm crescentes dificuldades em encontrar profissionais que trabalhem na área de tecnologia. O número de tecnológicas em Portugal tem estado a crescer; além das empresas com ADN nacional, há também muitas multinacionais que estabelecerem centros de competências, criado dezenas de novos postos de trabalho. A lei da oferta e da procura entra em vigor neste mercado o que faz com que os salários pagos no setor superam e muito a remuneração média em Portugal, que está na casa dos 900 euros.

