Taxa de poupança das famílias cai ligeiramente no primeiro trimestre

As famílias portuguesas pouparam menos no primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março de 2019, a taxa de poupança das famílias (que mede a parte do rendimento disponível que não é utilizado em consumo final) diminuiu para 4,5% do rendimento disponível – tinha sido de 4,6% no trimestre anterior – de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, 24 de junho, pelo INE. Esta evolução é o resultado “do aumento de 0,9% da despesa de consumo final superior em 0,1 pontos percentuais ao crescimento do rendimento disponível”.

