Taxa de desemprego desce em julho para 6,5%, emprego mantém subida

A taxa de desemprego terá em julho voltado aos 6,5%, menos 0,1 pontos percentuais do que o valor do mês anterior, segundo as estimativas mensais de emprego e desemprego publicadas esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.

A taxa de desemprego mensal não era tão baixa desde março, tendo-se mantido nos 6,6% nos meses seguintes até julho.

Já a taxa de desemprego jovem, pelo contrário, subiu em julho para os 19,3%, aumentando 0,7 pontos percentuais face ao mês anterior, aponta o INE.

Num dos meses tradicionalmente marcados por maior dinamismo sazonal no mercado de trabalho, a taxa de emprego deverá ter subido aos 62,3%, com mais 9300 trabalhadores ativos que no mês anterior (mais 0,2%). Por comparação com o mesmo período do ano passado, também, há uma melhoria de 0,7%, com mais 33.300 indivíduos no emprego.

