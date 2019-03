TAP está a preparar-se para entrar em bolsa em 2020

A TAP está a dar os primeiros passos para uma potencial abertura do seu capital ao mercado. David Neeleman, do consórcio Atlantic Gateway, que detém 45% do capital da companhia aérea, adiantou esta sexta-feira, 22 de março, que a empresa está a preparar-se para entrar em bolsa, ainda que a operação não deve acontecer este ano.

