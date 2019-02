"Não sou o único a olhar o céu": Zé Pedro dá nome a avião da TAP

Zé Pedro no último concerto dos Xutos & Pontapés no Coliseu de Lisboa

É a primeira vez que a TAP escolhe um músico rock para a lista de homenageados. O guitarrista da conhecida banda portuguesa morreu a 30 de novembro de 2017. Agora, além de nome icónico da música portuguesa, Zé Pedro é também nome de avião da transportadora portuguesa.

Um dos novos aviões da frota da empresa, um Airbus A321neo, vai ser batizado esta sexta-feira, dia 8 de fevereiro, ao som do conhecido tema "Não Sou o Único", num dos hangares da companhia. O tema é da autoria do músico, marcando a discografia da icónica banda de rock portuguesa, que celebra este ano 40 anos.

Além do nome Zé Pedro inscrito no avião, estará também a acompanhar um "X" em representação da conhecida banda portuguesa. O nome da estrela de rock na frota da TAP vai juntar-se a uma extensa lista de homenageados do panorama cultural português.

Zé Pedro representará a música moderna na lista da TAP, onde se contam nomes como Amália Rodrigues, José Saramago, Manoel de Oliveira, Gil Vicente ou Eusébio, entre tantos outros.