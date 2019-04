Take Away. Encomendas da Páscoa no Pingo Doce aumentam mais de 20%

Mal acaba o ano, o chef Vítor Esteves começa a pensar na ementa da Páscoa do Pingo Doce. A época é um do momentos fortes da unidade Meal Solutions, que assegura a produção de refeições para a venda de refeições e take away nas mais de 400 supermercados e mais de 30 restaurantes cadeia do grupo Jerónimo Martins. Este ano as encomendas aumentaram mais de 20%.

