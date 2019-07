Startup portuguesa HUUB quer ser a "Amazon da moda"

Portugal pode ter a "Amazon da moda" se for concretizada a ambição da HUUB. A startup da Maia que facilita as operações de logística das retalhistas de moda prepara-se para investir dois milhões de euros num plano tecnológico para acelerar o crescimento da plataforma. Serão contratadas, para isso, mais 30 pessoas até ao final deste ano e serão reforçadas as parcerias com a Google e a Amazon.

