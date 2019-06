Startup Lisboa recebe propostas para habitação partilhada no Beato

A Startup Lisboa está a receber propostas para o espaço de habitação partilhada (coliving) no Hub Criativo do Beato. Foi anunciada esta terça-feira mais uma etapa no desenvolvimento do espaço de 35 mil metros quadrados e que pretende ser um dos maiores hubs de empreendedorismo da Europa. O projeto terá de ficar pronto até 31 de dezembro de 2020.

