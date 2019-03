Start & Scale: Porto mostra os seus fazedores à cidade e aos estrangeiros

Entre 1 e 6 de abril, o Porto vai mostrar os seus fazedores à cidade e aos estrangeiros. Realiza-se a quarta edição da semana Start & Scale, a semana dedicada ao empreendedorismo da cidade Invicta e que vai contar com vários eventos dedicados à inovação e ao futuro do talento durante seis dias. As finais internacionais do ICPC, as ‘Olimpíadas da Programação’ são o principal destaque da semana Start & Scale de 2019.

