Stadia Games and Entertainment: Google cria o seu próprio estúdio de jogos

Chama-se Stadia Games and Entertainment e vai ser liderado por Jade Raymond, uma veterana do mundo dos jogos, que já passou por gigantes como a Electronic Arts ou Ubisoft. No currículo, a canadiana conta também com ‘Assassin’s Creed’, uma das franquias milionárias do mundo dos jogos.

