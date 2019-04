Speak pode ajudar mais 4 mil migrantes por ano com o seu voto

O projeto social Speak, de partilha de idiomas e de culturas, pode ajudar mais 4 mil migrantes por ano. Para que isso aconteça, a startup portuguesa conta com o voto do público para receber até 50 mil dólares (44,5 mil euros do ano) de investimento no concurso de empreendedorismo social Chivas Venture. A Speak vai representar Portugal na final deste concurso, que vai decorrer em maio em Amesterdão, na Holanda.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia