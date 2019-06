Spaghetti de Ouro. Fox tem a promo mais divertida do mundo

É cheia de spaghetti e foi considerada a autopromoção mais divertida do mundo. Depois de ganhar dois Ouros e uma Prata na edição europeia dos Promax Europe Awards, a autopromoção do canal Fox Movies, Spaghetti Nights, ganhou Ouro na edição mundial destes prémios, com Ouro na categoria Funniest Promo. A Fox ganhou ainda Prata com Palavra Mulher para o Fox Life.

