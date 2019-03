Sonae vende Saphety a gestores da empresa de software de faturação

Resultado de um spin-off dentro do grupo Sonae, há mais de 10 anos, a Saphety vai agora passar para as mãos dos seus gestores. O management buy out foi anunciado hoje pela Sonae Investment Management (Sonae IM) que conta com um poretfólio de mais de 25 empresas internacionais de base tecnológica dedicadas aos setores de retalho, cibersegurança e telecomunicações e já investiu mais de 120 milhões de euros desde 2014. Agora, juntamente com a AITEC e o BPI, a empresa chegou a acordo para vender 100% das ações da Saphety aos membros da sua equipa de gestão, apoiados pela Oxy Capital.

