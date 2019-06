Sonae Sierra Brasil fecha acordo de fusão com Aliansce Shopping Centers

A Sonae Sierra Brasil chegou a acordo de fusão com a Aliansce Shopping Centers, uma operadora de centros comerciais no Brasil. O acordo irá criar a maior operadora de centros comerciais no Brasil, com mais de 40 ativos sob gestão. Operação está pendente da aprovação das assembleias gerais dos dois grupos, bem como da Autoridade da Concorrência do Brasil (CADE), devendo estar concluída antes do final do ano.

