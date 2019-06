Sonae oferece estágios remunerados a 56 jovens

Os 56 jovens participantes da edição deste ano do Programa Contacto, promovido pela Sonae, participaram no Dia Contacto, onde puderam conhecer a empresa e os seus negócios, assim como os desafios que terão pela frente durante o estágio. O dia ficou marcado pela oportunidade de networking e conhecimento mútuo dos futuros intrapreneurs com os respetivos business leaders, que serão os seus mentores, bem como com membros da Comissão Executiva e com a CEO do grupo, Cláudia Azevedo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia