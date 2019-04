Sonae e CTT lançam shopping virtual a valer três hipers

O Dott, o centro comercial virtual da Sonae e dos CTT, arranca este mês em plena força, com 500 lojas e mais de 500 mil produtos disponíveis, que irão duplicar dentro de um ano. A plataforma tem uma oferta maior “que os shoppings nacionais, maior que o Colombo, e equivalente a quase três Continentes”, descreve Gaspar d’Orey, presidente executivo da startup.

O novo paraíso do consumo, que na primeira fase implica um investimento de 10 milhões de euros, quer atrair todos os portugueses, desde os jovens digitais até aos consumidores com perfil mais conservador, mas com maior poder aquisitivo. “Confiança e proximidade” são as chaves para conquistar os portugueses, defende.

