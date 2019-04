Sonae Arauco vai recrutar 180 pessoas em três anos

A Sonae Arauco, multinacional especializada no fabrico de painéis derivados de madeira, precisa de contratar nos próximos três anos 180 colaboradores para as diversas regiões onde está presente, sobretudo para Portugal, Espanha, Alemanha e África do Sul, onde tem atividade fabril. Os investimentos industriais que o grupo tem levado a cabo, antecipando as tendências de digitalização e robotização, “requerem outro tipo de competências que precisamos de ir buscar ao mercado”, justifica Edite Barbosa, diretora de desenvolvimento corporativo.

