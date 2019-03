Sky muda de instalações em Lisboa e contrata mais 80 pessoas

Em comunicado, a Sky, que opera na área do entretenimento em mercados como Reino Unido, Alemanha ou Espanha, anunciou o investimento no centro tecnológico em Portugal. A expansão arranca com o recrutamento de 80 novos colaboradores para a Sky Portugal, para vagas ligadas ao mundo da tecnologia, como programador mobile, back-end developer ou front end developer. As vagas e as respetivas descrições podem ser consultadas através do LinkedIn da empresa. Com estas contratações, a operação da Sky em Portugal chegará aos 250 colaboradores.

