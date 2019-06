Sky Bar aquece verão em parceria com o SEEN by Olivier

O Sky Bar reabre portas este ano com um novo conceito e um espaço renovado. Em operação há dez anos, este espaço lisboeta, localizado no 9.º piso do Tivoli Avenida Liberdade, beneficia agora da parceria estabelecida com o restaurante SEEN Lisboa. Este rooftop da capital tem já assegurada a programação de verão, de onde se destaca a festa Summer Opening Party.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia