Siza Vieira: Portugal “muito disponível para trabalhar com África”

Portugal “tem uma grande disponibilidade para trabalhar com todos os países do continente africano” no desenvolvimento económico e, em particular, do setor energético, sublinhou hoje o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, à margem da abertura 21.º Fórum de Energia de África (AEF 2019). O governante lembrou também que o país se afirma como um “parceiro preferencial” para investidores da Europa, EUA e Ásia interessados em desenvolver tecnologias naquele território.

