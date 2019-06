SIRESP. Altice satisfeita com “conclusão deste longo processo”

A Altice Portugal já reagiu ao anúncio da compra de 100% do capital do SIRESP pelo Estado e mostra-se satisfeita com a “conclusão deste longo processo” que chegou a ser anunciada em meados de maio por António Costa como estando “por horas”. O Estado fechou ontem o acordo para a nacionalização do sistema de comunicações de emergência por 7 milhões. Assume a partir de dezembro.

