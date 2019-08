Governo reunido com Sindicato Independente e com Antram

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) está, neste momento, reunido no Ministério das Infraestruturas. Representantes da ANTRAM acabam também de entrar no ministério. Apesar de os patrões terem alegado que não se sentavam à mesa das negociações enquanto a greve não fosse desconvocada, estão no mistério a tentar um acordo com o SIMM.

A SIC avança que um acordo com esta estrutura sindical estará eminente. Caso se confirme, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) fica isolado nesta luta.

A greve que se iniciou segunda-feira foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo SIMM, com o objetivo de reivindicar o cumprimento do acordo assinado em maio com a associação dos patrões (ANTRAM), que prevê uma progressão salarial.

(em atualização)

