Governo reunido com Sindicato Independente e com Antram

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) está, neste momento, reunido no Ministério das Infraestruturas. Representantes da ANTRAM acabam também de entrar no ministério.

A SIC avança que um acordo com esta estrutura sindical estará eminente. A greve que se iniciou segunda-feira foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo SIMM, com o objetivo de reivindicar o cumprimento do acordo assinado em maio com a associação dos patrões (ANTRAM), que prevê uma progressão salarial.

O SIMM, criado em 2015, é um sindicato formado exclusivamente por motoristas no ativo que tem como finalidade defender e apoiar todos os motoristas de mercadorias ao serviço nacional ou internacional.

(em atualização)

