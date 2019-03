Simplicasa. Limpar e reparar coisas em casa? Clica na app

Aos 16 anos, Afonso Trindade de Araújo já era ator, em novelas e em teatros, mas sem deixar o percurso tradicional de estudante, via que lhe garantiu uma licenciatura em Comunicação Social. Já como jornalista regressou às televisões, numa passagem teve tanto de intenso como de efémero. A vida deu-lhe uma terceira saída: montar um negócio para que não faltasse aos outros o que ele não arranjou no mercado: serviços domésticos.

Mesmo tendo frequentado o conservatório, viu que no teatro escasseavam oportunidades. Por outro lado, dois anos de televisão, no Porto, deram-lhe a amarga experiência do desgaste profissional acelerado, mas, em simultâneo, a inesperada possibilidade de identificar uma lacuna que lhe abria as portas para um novo rumo. A viver longe da terra natal, Lisboa, percebeu a dificuldade de contratar quem lhe assegurasse os serviços domésticos e aí nasceu o esboço da sua empresa.

No final de 2017, criou a Simplicasa, uma sociedade unipessoal com sede no Porto, onde continua a viver. Com a colaboração de duas empresas, uma para a parte da programação e outra para o design gráfico, concebeu uma app gratuita, compatível com os sistemas da iOS e Android, que chegou ao mercado quase um ano depois, em setembro do ano passado.

