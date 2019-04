Siemens moderniza barragens de Belver e da Raiva da EDP

A Siemens anunciou esta terça-feira que foi o parceiro escolhido pela EDP para modernizar os aproveitamentos hidroelétricos de Belver, no rio Tejo, e da Raiva, no rio Mondego. Os projetos serão implementados até 2020 e as intervenções permitirão aumentar a eficiência, fiabilidade e produtividade destas infraestruturas.

