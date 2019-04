SIC reforça liderança em março. TVI cai em relação a fevereiro

A SIC reforçou a liderança das audiências em março, face à TVI que viu recuar o seu share em relação a fevereiro. No mesmo mês em que estreou Quem Quer Namorar com o Agricultor a estação do grupo Impresa fechou com um share de 21,6%, uma subida de 0,7 pontos percentuais (pp), tendo sido visto em média por 369 mil telespectadores, de acordo com a análise de audiências de TV realizada pela Universal McCann (UM), agência de meios do grupo IPG Mediabrands.

