SIC lidera em maio. RTP1 conquista share. TVI é a única a cair

A SIC volta a ser a estação mais vista em maio, com um share de 21,9%. A estação do grupo Impresa mantém o share de audiência do mês anterior, com a TVI a ver cair 1 ponto percentual (pp) a sua audiência, para 18,4% de audiência. É o share mais baixo da estação de Queluz desde 2016. Já a RTP ganhou 0,9 pp, para um share de 14,3%.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia