Será possível existir duas verdades contraditórias na economia Portuguesa?

Recentemente Portugal teve uma consulta de rotina com a Comissão Europeia, os resultados deste habitual exame check up realçaram, uma vez mais, colesterol elevado e pouco exercício físico da nossa economia. Para os leitores não acharem que estou a falar do nosso sistema nacional de saúde, e da sua grande eficiência, esta também criticada no relatório, colesterol elevado está associado aos elevados níveis de endividamento (público e privado) e o pouco exercício refere à nossa reduzida produtividade. A Comissão admite que existe algum progresso, contudo, ainda subsiste um grande stock de crédito malparado e, ao mesmo tempo, continuamos com baixas taxas de Investimento. Na minha opinião, é aqui que vive um dualismo ou um “doublethink” – palavrada criada no livro de George Orwell, 1984, que significa a capacidade de conseguir concordar com duas ideias contraditórias – por um lado, os bancos têm que ser mais severos com os sonhadores, por outro lado, precisamos deles, pois, são eles (os corajosos) que investem em ideias disruptivas e inovadoras, que poderão aumentar o nosso PIB potencial.

