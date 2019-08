Seguradoras ignoram alertas sobre exposição à dívida

A Autoridade de Supervisão dos Fundos e Pensões (ASF) está preocupada com a exposição das seguradoras e fundos de pensões à dívida pública. No último relatório de "Análise de riscos do Setor Segurador e dos Fundos de Pensões", o regulador recomenda as instituições a diversificarem os investimentos e a reforçarem os rácios de capital, mas, segundo o Jornal de Negócios, tem sido ignorada.

