SEF ganha 90 agentes para evitar filas no aeroporto da Portela

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já conta com mais 22 agentes ao serviço e, a partir de 1 de junho, ganhará outros 68. Ao todo, o SEF ganhar 90 novos operacionais, uma medida que pretende reduzir as filas de espera que, no pico do verão, já chegaram a parar os turistas por mais de quatro horas à entrada em Lisboa.

