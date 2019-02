Secretário-Geral da OCDE sugeriu a Santos Pereira que não viesse a Lisboa

Álvaro Santos Pereira foi aconselhado a não vir a Lisboa, à apresentação do estudo económico da OCDE sobre Portugal (Economic Survey of Portugal 2019), depois de ter havido um "leak", uma "fuga de informação indesejada" de uma versão preliminar, no início de janeiro, que levantava muitas dúvidas e críticas sobre as medidas do governo do PS para combater a corrupção e melhorar o sistema de Justiça. O governo socialista não terá gostado e Santos Pereira acabou não vir a esta apresentação sobre a economia portuguesa, como era seu hábito, por sugestão do seu chefe, Angel Gurría, o secretário-geral da OCDE, confirmou este último, numa conferência de imprensa, esta segunda-feira, em Lisboa.

