O restaurante Savage by Olivier vai deixar de estar apenas disponível online. Até ao final de maio, o espaço – que até agora estava exclusivamente na app Uber Eats, – vai ter um local físico no Petit Palais, outro dos restaurantes do chef Olivier da Costa, localizado num palacete junto à Avenida das Liberdade, em Lisboa.

