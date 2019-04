Saudi Aramco. A empresa que ganha mais do que a Apple, Google e Exxon juntas

O primeiro balanço oficial do desempenho financeiro da Saudi Aramco confirma: a empresa petrolífera estatal saudita consegue gerar lucros como nenhuma outra empresa no planeta Terra. O lucro líquido do ano passado foi de 111,1 mil milhões de dólares, ultrapassando facilmente os gigantes americanos, incluindo Apple, Google, Samsung e Exxon Mobil.

