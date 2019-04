Santos Ferreira: “Eu e o engenheiro José Sócrates não somos visita de casa”

Carlos Santos Ferreira afirmou ter sido convidado para a presidência da Caixa Geral de Depósitos (CGD) por Teixeira dos Santos, ministro das Finanças de José Sócrates. O antigo banqueiro, que estava na Estoril-Sol antes do convite para o banco público, admitiu que tinha contacto com José Sócrates mas que não falou com o antigo primeiro-ministro sobre esse assunto.

