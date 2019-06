Salvini insiste em baixar impostos a mais empresas contra metas de Bruxelas

O vice-primeiro-ministro de Itália, Matteo Salvini, afiança que vai avançar com taxas de imposto mais baixas para mais empresas do país, ainda que as medidas conheçam oposição entre parceiros do movimento 5 Estrelas ou na Comissão Europeia, que ameaça Roma com um procedimento por défice excessivo.

