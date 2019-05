Salário nas pequenas empresas pode ser 70% mais baixo do que nas grandes

Trabalhar numa pequena ou numa grande empresa pode fazer toda a diferença no salário ao final do mês. De acordo com os dados divulgados ontem, pela primeira vez, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) a dimensão de uma empresa, avaliada pelo número de trabalhadores, pode significar uma diferença salarial superior a 500 euros por mês.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia