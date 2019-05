Saiba em que situações está isento do pagamento de IMI

O imposto municipal sobre imóveis (IMI) é pago anualmente, de uma só vez ou em prestações. Em maio deve ser paga a prestação única, ou seja, se o valor do imposto for igual ou inferior a 100 euros. As taxas que estejam intervaladas entre 100 e 500 euros podem ser pagas em duas prestações. Para taxas acima dos 500 euros, estas podem ser liquidadas em três vezes.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia