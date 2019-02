Saiba como validar as faturas no e-fatura passo a passo

Até 25 de fevereiro, pode validar todas as faturas que ao longo de 2018 foram emitidas com o seu número de contribuinte. Muitas delas estão pendentes, à espera que indique ao Fisco o setor a que dizem respeito.

A Deco ajuda-o neste processo num tutorial de apenas dez passos. Não se esqueça que quando entregar a declaração de IRS já não poderá validar nenhuma despesa.

A validação no e-fatura é essencial para poupar no imposto a pagar, mesmo que esteja abrangido pelo IRS automático. Clique na galeria e saiba como validar as suas faturas passo a passo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia