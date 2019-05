Saiba como a sua mala de luxo pode valer desconto na Farfetch

O mais recente projeto da Farfetch está relacionado com a economia circular. A plataforma de moda de luxo vai comprar malas de luxo usadas de 27 marcas nos países da União Europeia. Na fase seguinte, os consumidores poderão trocar as malas usadas por um crédito no portal da Farfetch sem limite de validade. O projeto de revenda da malas em segundo mão Second Life foi anunciado esta segunda-feira através de nota de imprensa.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia